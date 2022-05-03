COVID-ситуация в мире: многие страны отменяют карантинные ограничения на въезд

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Швейцария отменила ограничения на въезд в страну, действовавшие с марта 2020 года. Со 2 мая по прибытии на швейцарскую территорию более не требуется предъявлять сертификат вакцинации или справку о перенесённом ковиде.

Власти Хорватии сняли введённые ранее ограничения на въезд в республику. Теперь въезд в страну вновь разрешён на основании условий, предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и других, без соблюдения эпидемиологических условий.

С полуночи 3 мая все меры контроля и ограничения в связи с COVID-19 на въезд в Сербию отменены как для граждан страны, так и для иностранцев. С 10 марта в Сербии были отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер кроме больниц, поликлиник и пунктов скорой помощи, где маски по-прежнему обязательны.

Власти Литвы со 2 мая сняли почти все коронавирусные ограничения. Теперь в общественных местах носить маски лишь рекомендуется. Больные коронавирусом не подлежат принудительной изоляции. Также не придётся самоизолироваться путешественникам и лицам, контактировавшим с больным. Прибывающим в Литву больше не нужно сдавать тест перед поездкой и заполнять анкету Национального центра общественного здоровья, пишет novostipmr.com.

В Грузии со 2 мая отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях кроме медицинских учреждений и проезда в общественном транспорте. Ранее в Грузии были отменены почти все ограничения, введённые в связи с коронавирусом.

Туристы из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме с Новой Зеландией, смогут теперь въехать в страну без пребывания на карантине. Обязательным условием для въезда без карантина остаётся полная вакцинация против коронавируса и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.

Со 2 мая аэропорты Новой Зеландии принимают до 25 международных рейсов в день. Власти ожидают до 33 тысяч туристов в неделю. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.

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