COVID-ситуация в мире: Минздрав США вводит обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения

COVID-ситуация в мире: Минздрав США вводит обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения

Минздрав США вводит обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения. Ведомство намерено требовать, чтобы свыше 25 тысяч представителей здравоохранения привились от коронавируса.

Сделать прививку, в частности, обязаны будут сотрудники входящей в структуру Минздрава службы, которая отвечает за предоставление медицинских услуг коренным жителям Америки, и Национальных институтов здравоохранения, работающие в федеральных медицинских и исследовательских учреждениях и взаимодействующие в рамках своей деятельности с пациентами. Туда входят сотрудники, подрядчики, стажеры, волонтёры, должностные обязанности которых подразумевают контакт или потенциальный контакт с пациентами. Причиной для отказа от вакцинации могут служить медицинские показания или религиозные убеждения.

Китай поставил за рубеж более 800 млн доз вакцин от коронавируса. Препараты направили в более чем 100 стран, пишет novostipmr.com.

По меньшей мере 18 882 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимальным показателем за всё время пандемии. Рекорд количества заражений фиксируют в стране второй день подряд. Глава правительственной экспертной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса заявил, что ситуация в системе здравоохранения Японии сейчас критическая. Он призвал к строгому соблюдению антикоронавирусных мер в ближайшие две недели, чтобы тенденция к увеличению показателя суточного прироста прекратилась.

Болгария безвозмездно передаёт 50 тыс. доз вакцины от COVID-19 Боснии и Герцеговине. С начала года в Болгарию было доставлено около 5 млн доз различных вакцин, из которых использовано около 2,1 млн доз.

Белорусская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в 2023 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спрос на препарат «будет, и очень значительный».

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