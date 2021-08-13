COVID-ситуация в мире: Минздрав США вводит обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения

0

Минздрав США вводит обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения. Ведомство намерено требовать, чтобы свыше 25 тысяч представителей здравоохранения привились от коронавируса.

Сделать прививку, в частности, обязаны будут сотрудники входящей в структуру Минздрава службы, которая отвечает за предоставление медицинских услуг коренным жителям Америки, и Национальных институтов здравоохранения, работающие в федеральных медицинских и исследовательских учреждениях и взаимодействующие в рамках своей деятельности с пациентами. Туда входят сотрудники, подрядчики, стажеры, волонтёры, должностные обязанности которых подразумевают контакт или потенциальный контакт с пациентами. Причиной для отказа от вакцинации могут служить медицинские показания или религиозные убеждения.

Китай поставил за рубеж более 800 млн доз вакцин от коронавируса. Препараты направили в более чем 100 стран, пишет novostipmr.com.

По меньшей мере 18 882 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимальным показателем за всё время пандемии. Рекорд количества заражений фиксируют в стране второй день подряд. Глава правительственной экспертной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса заявил, что ситуация в системе здравоохранения Японии сейчас критическая. Он призвал к строгому соблюдению антикоронавирусных мер в ближайшие две недели, чтобы тенденция к увеличению показателя суточного прироста прекратилась.

Болгария безвозмездно передаёт 50 тыс. доз вакцины от COVID-19 Боснии и Герцеговине. С начала года в Болгарию было доставлено около 5 млн доз различных вакцин, из которых использовано около 2,1 млн доз.

Белорусская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в 2023 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спрос на препарат «будет, и очень значительный».

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.