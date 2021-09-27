COVID-ситуация в мире: Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины от «Бетувакс»

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По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 230,4 млн человек, из них более 4,7 млн умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 42,3 млн зараженных.

Стратегия властей Швеции, предусматривающая отказ от самоизоляции, была в основном верной, поскольку позволила пережить первые волны пандемии с низкой избыточной смертностью, заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он согласился, что «потенциал распространения COVID-19 оказался больше», чем ожидали власти, передаёт novostipmr.com.

В Сингапуре начали действовать новые социальные ограничения на фоне роста смертности от COVID-19. Число заболевших увеличивается, несмотря на то, что в стране от коронавирусной инфекции привито уже более 80% населения. В кафе и ресторанах за одним столиком могут находиться только два человека, причем они должны быть полностью вакцинированы, за исключением детей до 12 лет. Кроме того, не более двух человек смогут вместе вести разрешенную социальную деятельность, в том числе прием гостей. Также сокращается число посетителей спортивных залов, кинотеатров и концертов. Школьники начальных классов переводятся на домашнее обучение до 7 октября, детские сады при этом продолжают работу в обычном режиме.

В России второй день подряд выявили 22 236 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных составляет 7,4 млн. Выздоровели более 6,6 млн человек, умерли свыше 204 тыс. (+ 779 за сутки). К середине сентября в России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привили 45,8 млн человек, двумя — более 39,8 млн человек. Минздрав России одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс». Испытания проведут на 170 пациентах.

В Украине официально подтверждено 2 395 404 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 3007 заболевших, из них 286 – дети. От COVID-19 в стране умерли уже 55 720 человек (+94 за сутки), выздоровели 2 245 144 (+952). Минздрав готовится к пику заболеваемости коронавируса в ноябре, но допускает высокую нагрузку на медицинскую систему уже в октябре.

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