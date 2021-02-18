COVID-ситуация в мире: Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе исследований «Спутника Лайт»

0

Более 109,921 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 430 тыс. человек. Победили болезнь порядка 80,9 млн человек.

Правительство Швейцарии с 1 марта ослабит ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Планируется открыть магазины, музеи, библиотеки, а также допустить людей на спортивные и развлекательные объекты, передаёт novostipmr.com.

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах. Два первых случая заражения бразильским штаммом коронавируса нового типа выявлены в Чили.

Массовая вакцинация населения Венесуэлы российской вакциной «Спутник V» начнется 18 февраля. Возможность привиться «Спутником V» получили жители Бахрейна, также российскую вакцину зарегистрировали в Габоне (государство в Центральной Африке). Габон стал 29-й страной мира и четвертым государством Африки, одобрившим «Спутник V».

За минувшие сутки COVID-19 в России проявился у 13 447 человек, умерли 480 пациентов, выздоровели 18 730 человек. Минздрав выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», разработанной Центром им Н.Ф. Гамалеи. Исследования начались накануне и будут проводиться в течение года. В них примут участие 4 тысячи добровольцев. Мероприятия будут проходить в 15 медицинских организациях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Саратова и Смоленска.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6237 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 5225 пациентов выздоровели. За всё время пандемии в Украине заболело 1 287 141 человек, из них 1 134 120 выздоровели, летальных исходов — 24 852. Украина продлила карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, до 30 апреля. Также страна вернется к адаптивной модели карантина, когда регионы будут распределены по четырем зонам по уровню эпидемиологической ситуации: зелёному, жёлтому, оранжевому и красному. В зависимости от категории на территории области будут устанавливаться ограничения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.