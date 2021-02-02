COVID-ситуация в мире: Минздрав Армении одобрил “Спутник V”

0

Более 103,4 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 2 млн 238 тыс. человек. Победили болезнь порядка 74,4 млн человек.

Коронавирусной инфекцией можно управлять, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он напомнил, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И, хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью, передаёт novostipmr.com.

В США число людей, которые получили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса, превысило количество заболевших COVID-19 в стране за всё время пандемии: вакцинированы 26,5 млн человек.

Власти Казахстана разработали специальное приложение, которое позволит его пользователям получить цветовой статус, определяющий эпидемическую безопасность человека. В приложении казахстанцы смогут получить QR-коды для посещения тех или иных объектов торговли и услуг.

Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. Решение приняли на основании данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных испытаний в Армении.

За минувшие сутки COVID-19 в России проявился у 18 359 человек, умерли 485 пациентов, выздоровели 20 040 человек. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. руб. медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН, работающих с пациентами с COVID-19, а также участвующим в транспортировке больных.

Вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сейчас проходит доклинические исследования, клинические испытании, вероятно, начнутся в июле, заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева. По её словам, этот препарат будет использовать “иммунологическую память”, станет опираться не только на гуморальный (“антительный”), но и на клеточный иммунитет, что даст возможность избежать мутаций вируса.

Российские власти до середины февраля продлили запрет на авиасообщения с Великобританией.

За сутки в Украине зафиксировано 2 394 новых случая COVID-19, в том числе заболели 117 детей и 213 медработников. Госпитализированы 833 человека, умерли – 156 пациентов, выздоровели 11 457 граждан страны. В вопросе распределения вакцин от коронавируса Украина стоит “с протянутой рукой”, заявил президент страны Владимир Зеленский. За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 223 879 человек, выздоровели – 1 035 372, умерли – 22 924.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.