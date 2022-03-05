COVID-ситуация в мире: Мальдивы отменили ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 443,777 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5,989 млн человек.

Мальдивы отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для вакцинированных туристов. Решение вступает в силу с 5 марта. Для освобождения от тестов путешественник должен быть привит любой вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения и мальдивским Управлением по контролю за качеством продуктов питания и лекарств. Кроме того, туристы должны быть вакцинированы бустерной дозой препарата в случае, если установленный срок действия предыдущей прививки истек, передает novostipmr.com.

После отмены 31 марта режима ЧС в Италии одним из первых ограничений, которое будет отменено, станет запрет на пребывание на рабочих местах граждан без антикоронавирусного «суперсертификата». Масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии, вероятно, будет отменен в середине апреля, прогнозирует заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

В Южной Осетии оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции принял решение отменить карантинные ограничения с 7 марта. Гражданам разрешили проводить массовые мероприятия, а пунктам общепита — устраивать торжественные мероприятия. Ранее в республике разрешили школам возобновить очное обучение. Также власти разрешили открыться детским образовательным, спортивным и развлекательным заведениям.

Режим повышенной эпидемиологической готовности, введённый в Румынии в конце 2021 года, будет частично отменен 8 марта. Со следующей недели снимается запрет на работу круглосуточных ресторанов и развлекательных клубов по всей стране. Кроме того, в некоторых регионах отменяется обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 86 769 случаев, что на 2,4 тыс. меньше, чем днем ранее. Скончались 750 пациентов (всего 355 537). Выздоровели за сутки 155 725 человек (всего 14 418 916). За всё время пандемии в стране подтвердили 16 861 793 случая заражения.

Минздрав России разрешил Центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи провести клинические исследования препарата от COVID-19, который создан на основе моноклональных антител. В указанном клиническом исследовании, предположительно, будет участвовать 101 доброволец, и оно должно быть закончено 31 декабря нынешнего года.

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