COVID-ситуация в мире: Малайзия почти на месяц ввела локдаун, в Бельгии с июня начнут действовать послабления карантина

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Малайзия с сегодняшнего дня введёт локдаун почти на месяц. Общенациональный режим изоляции будет действовать с 12 мая по 7 июня.

В частности, будет введён запрет на все общественные мероприятия, посещение ресторанов, а также на перемещения внутри штатов и районов, если они не связаны с работой, экстренными случаями, медицинскими назначениями, вакцинацией. Для активности на свежем воздухе будут сделаны некоторые исключения.

С 6 мая Непал приостанавливает международное авиасообщение в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест, а также нехватку оборудования и медикаментов.

Бельгия с 9 июня начинает поэтапную отмену жёсткого карантина. В этот день после полугодового локдауна в стране откроются бары, рестораны и кинотеатры.

В Индию доставили первую партию «Спутника V». Российский препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории этой страны. Напомним, что на данный момент в Индии коронавирусом заразились уже более 22 млн человек.

Канада отправила два борта с медицинским оборудованием в Индию для борьбы с пандемией, в том числе 25 тысяч ампул противовирусного препарата “Ремдесивир”, широко используемого для лечения коронавирусной инфекции, и около 350 аппаратов ИВЛ. Кроме того, через фонды ЮНИСЕФ Канада поставит в Индию 1 450 концентраторов кислорода.

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