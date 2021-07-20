COVID-ситуация в мире: «лямбда»-штамм распространился уже в 30 странах

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ВОЗ сообщила о распространении уже в 30 странах нового штамма коронавируса «лямбда», который впервые мутировал в Перу в декабре 2020 года. Предварительные тестирования нового штамма вируса уже заставляют беспокоиться ученых. Эксперты университета Чили, которые изучали вирус у больных, ранее привитых китайским препаратом CoronaVac, утверждают, что «лямбда» более заразен, чем британский («альфа») и бразильский («гамма») варианты.

Сегодня в списке ВОЗ значатся уже 8 разновидностей COVID-19 с обозначениями «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия). В списке также находятся четыре штамма — «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу). Ученые считают, что более заразные варианты вируса вытесняют остальные. В связи с этим увеличивается смертность и тяжесть течения болезни.

В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные ВОЗ. Американский регион остается главным эпицентром вспышки инфекции — на него, согласно статистике ВОЗ, приходится более 77 млн случаев заражения и около 2 млн летальных исходов.

В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному заражению коронавирусом: в Таиланде 11 784 выявленных случая, в Руанде 2773 заболевших. Кроме того, максимум по количеству летальных исходов от COVID-19 зафиксирован в Индонезии: 1338 умерших за сутки.

Канада объявила о том, что с 7 сентября откроет границы для туристов из всех стран. Тем, кто вакцинировался, не придется проходить двухнедельный карантин.

Власти Турции могут закрыть границы для туристов из-за распространения «дельта»-штамма COVID-19, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. На прошлой неделе Минздрав Турции заявил о максимальном с конца мая суточном приросте заболевших – 7680, а количество заразившихся штаммом «дельта» увеличилось втрое.

Власти Республики Кипр изменили в понедельник эпидемический статус сразу 12 государств. При этом Россия осталась в красной зоне, откуда пассажиры, которые не ставили прививку от коронавируса, могут приезжать с двумя диагностическими тестами. Также страна открыла границы для иностранцев, вакцинированных китайским CoronaVac.

В Марокко в целях борьбы с распространением коронавируса с 23 июля вводится запрет на перемещения в ночное время. Исключение будет сделано для лиц, работающих в жизненно важных секторах, а также для лиц с неотложными проблемами со здоровьем.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Аттал в понедельник заявил, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса.

Ученые в Англии разработали метод, который с первых дней заражения COVID-19 позволяет определить тяжесть заболевания пациента. Для этого ученые анализируют образцы слюны больного. Британские подростки в возрасте от 12 до 15 лет, которые могут быть особо уязвимы для коронавирусной инфекции по медицинским причинам, получат возможность сделать прививку от COVID-19.

У пациентов с коронавирусом стало в два раза быстрее развиваться поражение легких, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, если раньше поражение легких происходило примерно через неделю, то сейчас оно может возникнуть уже на третий день. Раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.

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