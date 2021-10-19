COVID-ситуация в мире: Латвия вышла на первое место по росту заболеваемости коронавирусом

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Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных — на 56%, тяжёлых пациентов — на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом.

С 11 октября до 11 января в Латвии введён режим чрезвычайного положения. 7 октября аналогичный режим был объявлен в системе здравоохранения республики. Латвийские медики и эксперты считают эти меры запоздалыми и недостаточными. Глава Минздрава Даниэльс Павлютс предложил ввести в Латвии с 20 октября на три-четыре недели жёсткий локдаун, пишет novostipmr.com.

Власти США хотят, чтобы американская компания Moderna поделилась своими технологиями создания вакцин с производителями в других странах с целью нарастить объёмы производства в мире.

Власти Израиля разработали программу по приёму с 1 ноября вакцинированных «Спутником V» иностранных туристов, которые по прилёте должны будут пройти серологический и ПЦР-тесты.

В Болгарии, где привились менее 20% граждан, число новых случаев заражения в сутки уже превышает 3,4 тыс. В столице сейчас запрещено проведение массовых мероприятий, не работают детские центры и клубы, спортивные мероприятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе могут проводиться только без зрителей.

В Польше рост заболеваемости составил 120% — сейчас там фиксируют свыше 2,7 тыс. случаев заражения в сутки. При этом в стране один из самых высоких уровней вакцинации в регионе — 51%.

В Румынии в сутки выявляют уже более 16,7 тыс. инфицированных в день. Это почти вдвое выше прежнего максимума (9,2 тыс.), зарегистрированного в ноябре прошлого года, а с начала октября уровень заболеваемости в стране увеличился в полтора раза. При этом вакцинацию прошли всего 29% населения.

Министерство здравоохранения Беларуси приостановило оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках с целью лечения пациентов с COVID-19.

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