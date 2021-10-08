COVID-ситуация в мире: Латвия объявила режим ЧС в здравоохранении

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В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении из-за COVID-19. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом страна может попросить международной помощи для лечения больных и развернуть полевой госпиталь, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Кризисный совет Латвии предлагает объявить в стране режим ЧП на три месяца. Кроме того, латвийские власти приняли решение об обязательной вакцинации от COVID-19 всех занятых в общественном секторе.

Учёные из Сингапура создали прибор, который может находить в воздухе в закрытых помещениях SARS-CoV-2.

Ключевым моментом является обнаружение живого вируса в атмосфере, что позволит избегать общей изоляции, введения карантина и прочих мер, — отметил заместитель руководителя программы трансляционных исследований инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура, профессор Пол Тамбиа.

Он добавил, что «вместо массового ПЦР-тестирования достаточно одного прибора».

Выдачу туристических виз с 15 октября возобновят власти Индии для тех путешественников, которые прибывают в страну чартерными рейсами. С 15 ноября разрешение на въезд смогут получить те туристы, которые будут использовать другой вид транспорта, пишет novostipmr.com.

В Лаосе болеющим COVID-19 в лёгкой форме намерены разрешить лечиться дома, соблюдая самоизоляцию. Это связано с тем, что больницы быстро заполняются, а медицинский персонал перестал справляться. Самоизоляцию рекомендуют также тем, кто тесно контактировал с инфицированным человеком.

Российские эксперты не исключают, что доминирующий сейчас дельта-штамм коронавируса может прекратить эволюционировать и остаться основным штаммом. Его патогенные свойства уже усилены до предела.

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