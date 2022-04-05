COVID-ситуация в мире: Куба отменяет на въезде ПЦР-тесты и сертификаты

COVID-ситуация в мире: Куба отменяет на въезде ПЦР-тесты и сертификаты

Власти Кубы отменили требование обязательного предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации при въезде в страну.

Новые правила вступают в силу с 6 апреля. Отмечается, что представители Минздрава оставляют за собой возможность выборочно проводить тестирование прибывающих в республику. Требования дезинфекции рук и ношения масок сохраняются, пишет novostipmr.com.

Президент Уругвая сообщил об отмене чрезвычайного положения в области здравоохранения. В стране полностью привиты от коронавируса 80% жителей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md