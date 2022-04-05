COVID-ситуация в мире: Куба отменяет на въезде ПЦР-тесты и сертификаты

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Власти Кубы отменили требование обязательного предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации при въезде в страну.

Новые правила вступают в силу с 6 апреля. Отмечается, что представители Минздрава оставляют за собой возможность выборочно проводить тестирование прибывающих в республику. Требования дезинфекции рук и ношения масок сохраняются, пишет novostipmr.com.

Президент Уругвая сообщил об отмене чрезвычайного положения в области здравоохранения. В стране полностью привиты от коронавируса 80% жителей.

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