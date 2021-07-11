COVID-ситуация в мире: Куба одобрила собственную вакцину, Мальта закрывается для непривитых туристов

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Правительство Японии планирует вакцинировать до конца месяца всех людей от 65 лет. Первый шаг в этом направлении сделан: в стране первую вакцину от коронавируса получили 75% людей этого возраста.

Кубинский центр по контролю за лекарствами и медицинским оборудованием одобрил для экстренного использования вакцину Abdala, произведённую на Кубе. Отмечается, что препарат соответствует необходимым требованиям по эффективности и безопасности. По сведениям экспертов, вакцина показала эффективность 92,28%. Разрешение от медрегулятора теперь позволит начать массовую вакцинацию на Кубе и экспорт препаратов за границу.

Власти Мальты намерены закрыть въезд в страну для иностранных граждан, не привитых против коронавирусной инфекции. Ожидается, пишет novostipmr.com, что ограничения введут с 14 июля из-за продолжающего роста заболеваемости COVID-19 на Мальте. Также в стране закроют все англоязычные школы, так как большая часть случаев заражения коронавирусом связана с учащимися, прибывшими для изучения английского языка.

В Португалии ввели новые ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Теперь в 60 муниципалитетах от посетителей кафе, ресторанов и баров требуют предоставить свидетельство о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или доказательство выздоровления. Рестораны в зонах повышенного риска должны закрываться в 22:30. Также ограничено количество людей, которые могут находиться за одним столом: на открытом воздухе – до шести человек, а в помещении – не более четырёх.

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