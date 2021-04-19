COVID-ситуация в мире: крупнейший регион Канады ужесточил карантин, а в Израиле можно находиться на улице без масок

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США заявили, что половина взрослого населения Соединённых Штатов получила первую прививку от COVID-19. Почти 130 миллионов человек в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины (50,4% взрослого населения). Почти 84 миллиона взрослых, или около 32,5% населения, были полностью вакцинированы.

Крупнейший регион Канады Онтарио ужесточил карантин из-за COVID-19. Решение властей связано с антирекордом по количеству новых случаев инфекции – 4,8 тыс. заболевших. Так, с 17 апреля в провинции запрещены все общественные собрания на открытом воздухе, посещение детских или спортивных площадок. Магазинам необходимо снизить количество посетителей до 25%. На улицах сотрудники полиции будут иметь полномочия остановить любого человека или автомобиль, чтобы узнать причину несоблюдения изоляции. При этом со следующей недели вводятся ограничения на проведение свадеб, похорон и религиозных служб. Мероприятие может состояться, если в нем участвуют меньше 10 человек. Приёмы дома можно устраивать только в случае приглашения членов одной семьи или группы людей, живущих на одной жилплощади.

Выдры в океанариуме Джорджии (США) заразились COVID-19, пишет novostipmr.com. У них начали проявляться лёгкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, лёгкая вялость, а некоторые начали кашлять. На данный момент они находятся под присмотром экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными. Отмечается, что выдры могли заразиться инфекцией от бессимптомного сотрудника, так как животные не имеют прямого контакта с гостями.

Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице. В ведомстве указали на снижение уровня заражения коронавирусом в стране.

Фармкомпании Индии по просьбе властей снизили цену на лекарства от COVID-19 в среднем на 39%, чтобы сделать препараты более доступными на фоне резкого роста спроса.

В России зарегистрировали экспресс-тест на антитела к коронавирусу у вакцинировавшихся от COVID-19. Для него необходима одна капля крови. Результат определится через 15 минут, а его достоверность — 96%. Тест можно проводить даже в домашних условиях.

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