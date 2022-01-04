COVID-ситуация в мире: коронавирус добрался до Антарктиды

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16 из 25 сотрудников научно-исследовательской станции «Принцесса Элизабет» (Бельгия) заразились коронавирусом, при этом ранее они все прошли полный курс вакцинации. Заболевшие переносят инфекцию легко. В настоящий момент на бельгийской станции работают двое врачей. Пока распространение коронавируса не прекратится, она не сможет принимать новых сотрудников.

В США одобрили бустерные дозы вакцины от коронавируса для подростков с 12 до 15 лет и некоторых категорий детей. Соответствующее заявление сделало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Также бустерную дозу вакцины Pfizer теперь будут вводить детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет. Время между первичной вакцинацией (двумя дозами) и бустером сократили до пяти месяцев для людей от 12 лет и старше.

Израиль с 9 января возобновит прием вакцинированных иностранных туристов. Для въезда в страну будет необходимо заполнить онлайн-форму, сдать ПЦР-тест перед посадкой в самолет и по прилете с последующей изоляцией на 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

В Австрии с 3 января утратили силу сертификаты о вакцинации препаратом Johnson&Johnson. Документы не будут признавать ни при въезде в страну, ни для доступа в общественные заведения, в которые можно входить только по ковид-сертификату. Такое решение власти Австрии приняли в связи с данными о том, что эта вакцина менее эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон», чем матричные РНК-вакцины Pfizer или Moderna. Поэтому в Австрии решили отказаться от использования вакцины Johnson&Johnson. Ранее отказались от её применения Дания, Финляндия и Словения.

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