COVID-ситуация в мире: Китай тестирует на Олимпиаде системы распознавания коронавируса в воздухе

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Китайские медики считают, что передача вируса возможна через аэрозольные частицы, находящиеся в воздухе. Оборудование по выявлению этих вредоносных аэрозолей представляет собой портативный прибор, всасывающий пробы воздуха и отсеивающий из них мельчайшие частицы, на которых может присутствовать вирус. Затем эти частицы растворяются в жидкости и проходят через детектор нуклеиновых кислот. Как утверждают разработчики, этот прибор в 10 раз чувствительнее обычных устройств молекулярно-генетической диагностики.

Во Франции возобновили работу ночные клубы на фоне ослабления коронавирусных ограничений. За два года пандемии ночные клубы в стране были официально закрыты в общей сложности на протяжении 18 месяцев.

Провинция Квебек (Канада) отменит паспорта вакцинации к 14 марта. С 16 февраля в регионе без вакцинного паспорта можно будет посещать крупные торговые центры и сетевые супермаркеты, ликёроводочные магазины, а также точки торговли разрешённой в Канаде марихуаной. К 14 марта это требование будет отменено для всех помещений, пишет novostipmr.com.

Ранее об отмене паспортов вакцинации заявили власти в провинциях Альберта (отменены с 9 февраля), Саскачеван (14 февраля), Манитоба (1 марта) и Онтарио (1 марта). Как считают местные власти, паспорта вакцинации были действенной мерой, но она себя изжила.

Конституционный суд Хорватии признал законным использование ковид-паспортов. Судебный орган республики отклонил обращение 35 оппозиционных депутатов парламента и ещё 28 неназванных заявителей о том, что введение ковид-паспортов в государственном секторе страны является неконституционным и незаконным.

Вьетнам снял ограничения на международные перелёты. При этом пассажиры должны соблюдать карантинные требования, утверждённые местными властями.

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