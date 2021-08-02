COVID-ситуация в мире: Кипр ввёл новые ограничения для невакцинированных

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Более 198,3 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции достигло 4 млн 224 тыс. человек.

В Великобритании начнут предлагать скидки на заказ еды и такси молодым людям, привившимся от коронавируса.

Бельгия не намерена копировать действия Франции, вводя обязательные для посещения ресторанов и баров санитарные пропуска, свидетельствующие о прохождении человеком вакцинации от коронавируса или наличии недавнего отрицательного ПЦР-теста.

Власти Чехии смягчают социальные ограничения, введенные из-за пандемии. Такое решение правительства страны связано с улучшающейся эпидемической ситуацией и уменьшением количества случаев заражения коронавирусом. Теперь позволяется повысить число участников спортивных и культурных мероприятий под открытым небом до 7 тыс. человек и до 5 тыс. в помещениях. Максимальное количество участников детских мероприятий под открытым небом увеличится до 2 тыс., а в помещениях – до 1 тыс.

Фармацевтическая компания «Арван» и Российский фонд прямых инвестиций подпишут соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V» в Ливане.

Власти Республики Кипр ввели новые требования и ограничения для не привившихся от коронавируса. Эти меры затрагивают как местное население, так и прибывающих на остров туристов. Невакцинированным гостям острова теперь придётся в обязательном порядке проходить либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр.

В Китае за две недели выявили локальные вспышки коронавируса в 14 регионах. В стране насчитывается уже 75 жилых зон с повышенным уровнем эпидемиологической опасности, в то время как 18 июля она была только одна.

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 12 342 случая заражения коронавирусом, что стало очередным антирекордом.

Прототип вакцины от коронавируса разработан в Беларуси, в 2022 году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения.

В Казахстане зафиксировали новый коронавирусный антирекорд — за минувшие сутки выявили 7803 случая заражения коронавирусом — на 112 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 580 379.

Первые партии вакцины против коронавируса «Спутник V» произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories.

В Литве жителям Вильнюса предоставлена возможность сделать прививку от коронавируса в пункте вакцинации, не выходя из автомобиля. Предварительная регистрация для этого не нужна, достаточно предъявить удостоверение личности.

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