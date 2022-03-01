COVID-ситуация в мире: Кипр ослабляет контроль для въезжающих в страну

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Республика Кипр с сегодняшнего дня ослабляет эпидемический контроль для въезжающих в страну: вакцинированные или переболевшие коронавирусом освобождаются от обязательного прохождения ПЦР-теста.

Привитые или переболевшие ковидом могут въезжать в республику с действующим свидетельством о прививках или документом, подтверждающим выздоровление после коронавируса. При этом сертификат о вакцинации или выздоровлении будет считаться подходящим, если он был выдан государственными органами, а пассажиры были вакцинированы одним из следующих препаратов: Johnson & Johnson/Janssen, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, Covaxin, «Спутник лайт» (только в качестве бустерной дозы) и Novavax Nuvaxovid COVID-19.

В Гонконге зарегистрировано свыше 34,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 8,5 тыс. больше, чем в предыдущий день. С января этот специальный административный район Китая накрыла пятая волна COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы больше двух человек, пишет novostipmr.com.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 69% населения. Первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 190 672 494 человека или 91,5%. Ревакцинацию прошли 9 812 596 человек или 4,7%.

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