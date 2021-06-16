COVID-ситуация в мире: карантин в Украине продлят до 31 августа

0

Более 176,6 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Число жертв новой инфекции в мире достигло 3 млн 822 тыс. человек. Только в Соединённых Штатах за время пандемии коронавируса от последствий заражения COVID-19 скончались 600 220 человек.

Производство первой тестовой партии российской вакцины «Спутник V» началось на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech на севере Италии, передаёт novostipmr.com.

Южная Корея получила 650 тысяч доз вакцины производства Pfizer. Всего правительство заключило контракты на поставки 193 млн доз вакцины. Поставка вакцины осуществляется в рамках соответствующего договора южнокорейского правительства и американской компании, которая в общей сложности обязалась предоставить 66 млн доз, из них 7 млн – в первом полугодии. К настоящему моменту в Республику Корея доставлено 5,7 млн доз, еще 1,3 млн доз будут поставлены в течение июня.

В Ливию доставили вторую партию «Спутника V». В Минздраве страны сообщили, что несколько доз вакцины возьмут для лабораторных исследований, перед тем как «Спутник V» начнут распространять на ливийской территории

Спортсмены, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, могут быть депортированы из Японии в случае грубых нарушений ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана накануне начал клинические исследования второй разработанной им вакцины от коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус проявился у 13 397 жителей России (всего за время пандемии 5 249 990). Выздоровели 10 256 человек, умерли 396 пациентов. Массовые мероприятия в Подмосковье запретили до 15 июля. Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией выросло почти в два раза. Количество вызовов скорой помощи достигает 12 тысяч в сутки.

Карантин в Украине продлят до 31 августа. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он также добавил, что пока по всей Украине зелёный уровень, то самоизоляцию контролировать через приложение «Дома» не будут. По словам премьера, это позволит обновить приложение. Как сообщалось, Министерство здравоохранения прогнозирует четвертую волну заболеваемости коронавирусом осенью.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.