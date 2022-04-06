COVID-ситуация в мире: Южная Корея увеличит число авиарейсов в страны без карантина

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А власти Китая зафиксировали за сутки более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал антирекордом за всю историю пандемии, сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Южная Корея планирует увеличить в мае число авиарейсов в страны, с которыми заключены соглашения о безвизовом режиме и в которых привитым южнокорейцам не нужно проходить карантин по прибытии. Число авиарейсов в места, куда возможен безвизовый въезд и где отменена изоляция, такие как Америка, Европа, Таиланд, Сингапур, будет увеличено на 100 в месяц, с июля – на 300 рейсов.

Бразильский регулятор выдал постоянную регистрацию вакцине Janssen. Её разрешат использовать в качестве бустера тем, кто привился этим же препаратом два месяца назад и более, а также тем, кто получил две дозы м-РНК Pfizer, пишет novostipmr.com.

Франция отменила требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, международный проездной сертификат и подтверждение веских причин для въезжающих в страну из России. Прямого авиасообщения между РФ и Францией сейчас нет.

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