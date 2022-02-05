COVID-ситуация в мире: ЮАР разработала первую в Африке мРНК-вакцину

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ЮАР разработала первую в Африке мРНК-вакцину от COVID-19. Биотехнологическая компания Afrigen Biologics взяла за основу общедоступные технологии фармацевтического производителя Moderna. Вакцина станет первым препаратом, созданным без помощи и одобрения разработчика. Испытания препарата на людях начнутся до конца этого года.

Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета (США) нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Учёные пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжёлой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

Швеция и другие страны Северной Европы изучат возможность совместного производства вакцин от различных инфекций, чтобы лучше подготовиться к будущим пандемиям. Поводом к углублению сотрудничества стали задержки с доставкой ковид-вакцин на Скандинавский полуостров в 2020 году.

Закон о введении принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции в Австрии подписан австрийским президентом Александром Ван дер Белленом. Закон также должен быть одобрен канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В случае положительного решения документ вступит в силу с момента опубликования. Введение обязательной вакцинации для жителей Австрии старше 18 лет планируется в течение февраля, пишет novostipmr.com.

Правительство Чехии с 9 февраля ослабляет карантинные ограничения. В частности, отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса жителей. Следующий шаг – отмена массового тестирования на рабочих местах и в школах. Эту норму планируют упразднить с 18 февраля.

Правительство Литвы приняло решение об отмене с 5 февраля COVID-сертификатов внутри страны. При этом в стране вводятся другие ограничения. Например, торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на площади 15 кв. м.

В России больше половины подтверждённых заболеваний коронавирусом приходятся на «омикрон». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что динамика развития штамма несколько замедлилась. По её словам, «омикрон» вдвое заразнее вируса гриппа и распространяется очень быстро.

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