COVID-ситуация в мире: эстонцы протестуют против вакцинации и ковид-сертификатов

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По мнению организаторов акции, введённые ограничения и принудительная вакцинация противоречат закону.

В Эстонии тысячи людей протестовали против вакцинации и ковид-сертификатов. На акцию в Таллин приехали не только из других эстонских городов, но также представители Латвии и Литвы. Организаторы протеста провели его с целью остановить «насильственную вакцинацию», в том числе вакцинацию детей и контроль ковид-паспортов. По их мнению, это противоречит закону.

Антиковидные танцы прокатились по Италии. На этих выходных на улицах итальянских городов протестующие пели и танцевали, чтобы согреться. С самого лета в странах Европы идут протесты против «зелёных пропусков». Кроме того, в Италии обязали вакцинироваться большую часть взрослого населения – без «пропуска» они не могут попасть на работу.

Правительство Австрии допустило введение жесткого карантина для невакцинированных людей. Если в реанимации будет занято более 25% коек, людям, которые ещё не вакцинированы и не переболели, ограничат доступ к ряду учреждений, прежде всего ресторанам. Если будет занято более 30% коек, предусматриваются ограничения на выезд с места жительства без уважительной причины (к таким относят работу, бытовые нужды, уход за близким человеком и т.д.).

На западе Канады более 5,5 тысяч медработников могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться. Если до 26 октября они не сделают этого, медикам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы, что может серьезно увеличить нагрузку на систему здравоохранения. Похожая проблема есть в других провинциях.

Шри-Ланка проведёт ревакцинацию более 1 млн человек – сотрудников служб безопасности, медиков, работников индустрии туризма. Бустерные инъекции им будут вводить с 1 ноября. На сегодняшний день на Шри-Ланке полностью вакцинированы более 60% из 22 млн жителей.

В Москве с 25 октября 2021-го до 25 февраля 2022 года вводится домашний режим для пожилых граждан старше 60 лет. Проводить его они могут по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошли вакцинацию.

Пункты вакцинации против коронавируса развернут на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах, а также в крупных городах Украины. С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения пассажирам нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на COVID-19.