COVID-ситуация в мире: эксперты ВОЗ прогнозируют распространение коронавируса до начала 2022 года

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 2021 году пандемия коронавируса будет продолжаться, завершения можно ожидать только к началу 2022 года.

В штате Калифорния (США) с 1 апреля откроют для посетителей все парки развлечений, концертные площадки и спортивные объекты, которые простаивали почти год из-за ограничений. Объекты, которые расположены в “красной” зоне, предполагается пока “запустить” на 15% от максимальной вместимости и только для жителей штата.

Сейшелы разрешат въезд туристам с 25 марта, пишет novostipmr.com. Иностранцам понадобится отрицательный тест на коронавирус, они не будут проходить карантин и смогут сразу заселяться в отели.

Власти Бельгии продлили запрет для граждан на необязательные поездки за границу до 18 апреля. Правительство страны переоценит ситуацию с коронавирусом до конца марта.

В России вакцину “ЭпиВакКорона” одобрили для использования людьми старше 60 лет. Исследования показали “иммуногенность и высокую безопасность” препарата. Массовая вакцинация препаратом сможет начаться во второй половине марта.

В Москве решили отменить с 8 марта обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, им также разблокируют социальные карты.

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