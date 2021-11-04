COVID-ситуация в мире: эксперты ВОЗ прогнозируют окончание пандемии в 2022 году

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Число новых случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 296 434. Общая численность заражений достигла 247 286 553, жертвами COVID-19 стали 5 009 199 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В рейтинге стран с наибольшим распространением COVID-19 в лидерах находятся США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома объяснил рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации. По его словам, люди ошибочно полагают, что вакцинация двумя дозами полностью защищает их от заражения COVID-19, и пренебрегают мерами безопасности. Антитела, вырабатывающиеся после вакцинации, сохраняются лишь некоторое время, и в организме человека также образуются клетки памяти, способные распознавать коронавирус, но из-за высокой заразности дельта-штамма и его способности быстро инфицировать организм клетки памяти просто не успевают срабатывать. Эксперты ВОЗ прогнозируют окончание пандемии COVID-19 в 2022 году – течение коронавирусной болезни станет сезонным, передаёт novostipmr.com.

Власти Саудовской Аравии одобрили использование вакцины против COVID-19 производства американской компании Pfizer и её германского партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Препарат соответствует особым нормативным требованиям, включая клинические испытания и практические результаты для оценки эффективности и безопасности вакцины.

В Китае прививают уже трехлетних малышей и усиливают карантинные меры. К Олимпиаде они всё жестче. В КНР несколько десятков случаев заражения в день на всю полуторамиллиардную страну. По мнению властей, это очень много. На карантин закрывают целые кварталы. Туристы оказываются в ловушке, если в районе обнаружены зараженные.

В Бельгии пропуск здоровья – ковид-билет – стал обязательным для входа в кафе, отели, рестораны.

В Польше официально стартовала кампания по регистрации на третью дозу вакцины. Её получат пожилые и люди с иммунными заболеваниями.

Этим же путём идёт Италия – там уже делают прививки тем, кто прошёл первую стадию вакцинации – два укола прошлой весной. Страна лидирует в Европе по числу вакцинированных, при этом власти Италии планируют продлить статус ЧС.

В Греции количество записей на прививку от коронавируса в последние дни почти удвоилось по сравнению со средними показателями октября. Причинами, вероятно, являются, с одной стороны, новые максимумы заражений, и, с другой – привязка доступа к ряду заведений к ковид-сертификату, что становится все более актуальным с приближением холодов.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом закон, предусматривавший отмену оплаты государством тестов на коронавирус. В стране тесты на COVID-19 непривитые работники некоторых сфер должны сдавать каждые 7-10 дней.

Франция вновь ввела правила о ношении масок для учеников начальной школы в 39 районах страны. Теперь это правило в целом распространяется на 61 департамент. Мера начнёт действовать в понедельник, когда школьники вернутся за парты после каникул.

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