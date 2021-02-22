COVID-ситуация в мире: эксперты прогнозируют сохранение масочного режима в 2022 году

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что масочный режим, введённый в связи с пандемией, сохранится и в 2022 году.

По его словам, пишет novostipmr.com, требование носить маски можно будет снять только после вакцинации большинства населения и значительного снижения заболеваемости.

Также американские учёные выяснили, что у переболевших COVID-19 людей уже первая доза вакцины вызывает необходимый иммунитет. Это значит, что второй укол им можно не делать, а оставшиеся дозы препарата перераспределить.

В России зарегистрировали первую тест-систему, созданную специально для выявления мутаций “британского” штамма коронавируса.

Правительство Украины разработало “дорожную карту” вакцинации, в соответствии с которой в первую очередь прививку получат лица из групп риска и работники отдельных госструктур. В госбюджете предусмотрены средства, необходимые для покрытия расходов на бесплатную и добровольную вакцинацию всего населения страны старше 18 лет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 111,396 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 28 млн 134 тысяч человек.

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