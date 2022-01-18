COVID-ситуация в мире: эксперты прогнозируют Европе двойную эпидемию

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Эксперты предрекли Европе твиндемию (двойную эпидемию) из-за возвращения гриппа. По мнению медицинских властей Евросоюза, из-за ослабления карантинных мер грипп, который практически исчез в прошлом году, возвращается быстрыми темпами. Уже отмечены смертельные случаи.

Масочный режим вновь будет введён на улицах столицы Франции после нескольких дней перерыва из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок. В понедельник столичная префектура полиции опубликовала постановление, в котором перечислила ситуации, в которых гражданам всё же придется надевать средства индивидуальной защиты.

В Италии из-за пандемии перенесли Миланский мебельный салон, пишет novostipmr.com. Выставка-ярмарка должна была состояться с 5 по 10 апреля, однако из-за препятствий, связанных с пандемией, на неё не смогут съехаться международные участники. Таким образом, мероприятие решено отложить до 7-12 июня.

Почтовая служба Китая приказала работникам дезинфицировать международные посылки и призвала общественность сократить заказы из-за границы, особенно “из стран и регионов с высоким риском”. Рекомендации выпустили на фоне распространения COVID-варианта “омикрон”.

Правительство Греции обязало людей от 60 лет вакцинироваться против COVID-19. В январе граждан такого возраста, которые откажутся делать прививку, оштрафуют на €50. Затем эта сумма увеличится до €100.

Накануне в Литве заработали новые правила “управления пандемией” из-за распространения штамма “омикрон”. Теперь люди в закрытых помещениях должны надевать не обычные медицинские маски, а респираторы с уровнем защиты не менее FFP2.

В Пекине офисное здание опечатали прямо вместе с сотрудниками. Накануне одна из работающих в нём женщин получила положительный тест на вариант коронавируса “омикрон”. Медики привезли для запертого персонала постельные принадлежности. Снаружи установлены палатки, где будут проводиться тесты для выявления штамма “омикрон”. Карантин для сотрудников может продлиться несколько дней.

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