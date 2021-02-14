COVID-ситуация в мире: Япония ввела штрафы за несоблюдение карантинных мер

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В Японии вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теперь всем заражённым, которые отказываются от госпитализации, грозит штраф около $4,7 тыс. Санкции предусмотрены для тех, кто отказывается проходить медосмотр (около $2,8 тыс), и для предприятий, не соблюдающих режим работы, установленный на время ЧС.

Правительство автономного сообщества Мадрид продлит комендантский час и закрытие баров и ресторанов до 18 февраля.

Власти Южной Кореи решили ослабить правила социального дистанцирования для столицы и прилегающих регионов. Так, в Сеуле разрешили работу заведений общественного питания до 23:00. При этом в регионе ужесточили ограничения на проведение собраний, пишет novostipmr.com.

Учёные Канады пришли к выводу о том, что коллективный иммунитет уменьшит разницу между COVID-19 и гриппом. Врачи выяснили, что госпитализация пациентов с COVID-19 длится в полтора раза дольше, чем у больных с гриппом. А ещё больные коронавирусом умирают в 3,5 раза чаще. Врачи объяснили это тем, что иммунитет к COVID-19 пока не выработался, как это уже случилось с иммунитетом против сезонного гриппа.

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