COVID-ситуация в мире: Япония расширяет режим ЧС

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Правительство Японии приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за COVID-19, а также расширить действие ограничений ещё на несколько префектур. В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. На прошлой неделе страна перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за всё время пандемии.

Власти Гватемалы ввели комендантский час из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Он будет действовать с 22:00 до 04:00 в течение 30 дней. Национальной полиции поручено проводить операции по контролю за соблюдением ограничений.

Чехия с 23 августа исключит РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19. В список внесут Бразилию, Колумбию, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзанию, пишет novostipmr.com.

В России в Ленинградской области отменили запрет на массовые мероприятия и разрешили ярмарки. Для участников мероприятий обязательны маски и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м. А в Вологде и Череповце откроют специальные пункты вакцинации для пожилых. Центры будут работать с 17 августа.

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