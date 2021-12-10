COVID-ситуация в мире: Израиль продлил запрет на въезд иностранцев из-за омикрон-штамма

0

Вакцинированные или переболевшие израильтяне по возвращении в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего будут обязаны находиться в изоляции дома.

Австралия начнёт вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет с 10 января 2022 года. Иммунизация будет проводиться двумя дозами препарата Comirnaty. Регулятор рассматривает заявку американской компании Moderna на использование её вакцины для иммунизации детей 6-11 лет. Ожидается, что TGA выдаст разрешение на это до конца года.

Вьетнам объявил о признании паспортов вакцинации 78 стран. Страна приступила к поэтапному открытию границ, остававшихся закрытыми из-за пандемии с весны 2020 года, пишет novostipmr.com.

Индия продлила запрет на регулярные международные рейсы до конца января 2022 года. Ограничение не распространяется на одобренные управлением международные рейсы и грузовые самолёты. Ранее власти Индии из-за штамма коронавируса «омикрон» пересмотрели решение об открытии страны для международных рейсов с 15 декабря.

Бразилия начнёт требовать при въезде сертификат о вакцинации от COVID-19. Сама вакцина при этом может быть любая. В противном случае путешественникам придётся уйти на пятидневный карантин.

Власти ЮАР продлили до 15 января режим национального бедствия из-за коронавируса. Впервые режим национального бедствия в связи с коронавирусом был введён в стране 15 марта 2020 года на один месяц и с тех пор неоднократно продлевался.

Вакцинация подростков от коронавируса начнётся в России до конца года. Прививку смогут получить те, кому исполнилось 12 лет. Иммунизация будет проводиться вакциной «Спутник М». Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.