COVID-ситуация в мире: Израиль первым проведёт учения по борьбе с коронавирусом

0

В сентябре Дания стала первой европейской страной, отменившей все ограничительные меры, введённые ранее в связи с пандемией коронавируса. Но некоторые из этих мер решено вернуть, и теперь в бары, кафе и рестораны, а также другие точки общепита в Дании можно будет попасть только при предъявлении сертификатов о вакцинации или медицинской справки о перенесённом COVID-19. Причиной возврата ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом.

Власти Германии подтвердили очередной пик заражений коронавирусом. Германия который день подряд обновляет максимум по количеству новых инфицирований COVID-19. На утро вчерашнего дня коэффициент заражаемости составил 232,1 случая на 100 тыс. населения, при этом всего лишь месяц назад в октябре он равнялся куда меньшему показателю – 66,1.

Во Франции намерены с 15 декабря деактивировать санитарные пропуски граждан старше 65 лет, которые не пройдут ревакцинацию от COVID-19. Об этом в среду заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, пишет novostipmr.com.

Экспертный совет Министерства здравоохранения Израиля в среду рекомендовал начать в стране вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, рекомендация должна быть утверждена генеральным директором ведомства Нахманом Ашем.

Израиль также первым в мире проведёт национальные учения по борьбе с распространением коронавируса, целью которых станет проверка готовности к потенциальной вспышке нового варианта COVID-19.

Власти республики Сан-Марино, находящейся на территории Италии, готовы делать населению третью, дополнительную дозу вакцины от коронавируса, используя как российский препарат «Спутник Лайт», так и вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом сообщил в эфире телевидения Сан-Марино секретарь по вопросам здравоохранения и социальной политики Роберто Чаватта.

Сингапур призвал продолжать международное сотрудничество в повышении надёжности цепочек поставок и в подготовке протоколов безопасных поездок, готовясь к новым пандемиям различных заболеваний. С таким заявлением выступил министр в канцелярии премьер-министра Малики Осман на прошедшей в режиме видеоконференции министерской встрече экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи работает над созданием лекарства, которое будет подавлять размножение коронавируса в организме, сообщил глава научного учреждения Александр Гинцбург. Этим препаратом можно будет также лечить больных с тяжёлой стадией развития болезни, однако когда он будет готов, пока неизвестно.

В Петербурге непривитым пожилым людям ограничат доступ к ряду бытовых услуг. Отстранять от работы разрешено непривитых сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто работает в промышленности, на транспорте и предприятиях переработки. Неработающих петербуржцев того же возраста не пустят в кафе без QR-кода.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.