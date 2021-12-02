COVID-ситуация в мире: из-за «оминкрона» ВОЗ призывает все страны ускорить вакцинацию

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ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования вакцинации, а Европейский союз разработал обязательные предписания, поскольку в США зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса.

Новый вариант быстро распространяется на всех континентах, ухудшая экономические прогнозы и усугубляя опасения по поводу ещё одной тяжёлой зимы. В ВОЗ утверждают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли «омикрон» более передаваемым и приводит ли он к тяжёлым последствиям, а также насколько эффективны современные методы лечения и вакцины против этого штамма.

Больше всего случаев заражения новым штаммов отмечено в ЮАР, за ней идёт Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Израиль, Австралия, Канада. Смертей от «омикрона» пока не зарегистрировано. ВОЗ призывает все страны ускорить программу вакцинации групп риска и быть готовыми к новой волне заболевших в больницах.

На фоне «омикрона» Великобритания подписала контракты на закупку дополнительных 114 миллионов доз вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Будет приобретено 60 миллионов доз вакцины Moderna и 54 миллиона доз вакцины Pfizer, пишет novostipmr.com.

Ранее власти Британии из-за появления штамма «омикрон» приняли решение уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев, а также распространить вакцинацию на всех лиц старше 18 лет.

Правительство Швеции и Агентство общественного здравоохранения предупредили, что вскоре в стране могут быть введены новые ковид-ограничения. В частности, речь идёт о масочном режиме и переводе сотрудников на дистанционный режим работы.

Власти Германии планируют ужесточить антикоронавирусные меры. В частности, ограничить доступ тех, кто не переболел COVID-19 и не вакцинировался, в магазины (кроме продуктовых).

В Греции приняли решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет.

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