COVID-ситуация в мире: из-за «омикрона» европейские страны усиливают больницы

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 303 млн 195 631, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 479 875 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Признаки штамма коронавируса «омикрон» в 75% случаев схожи с типичными проявлениями простуды (боль в горле, головная боль и насморк). Об этом заявила доктор Клэр Стивс — одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study. По ее словам, болезнь у зараженных новым штаммом проходит в легкой форме, но высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения, передаёт novostipmr.com.

Быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон» заставило страны Европы усиливать больницы на фоне опасения чиновников, что текущий рост количества больных может привести к переполнению медицинских учреждений в течение нескольких недель.

В Палермо, Италия, создали вспомогательные помещения около трех больниц, чтобы уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи и позволить бригадам скорой быстро разместить пациентов на кроватях вместо того, чтобы оставлять их ждать на парковке.

Во Франции заявили, что количество людей, находящихся в отделении интенсивной терапии в местных больницах, растет и 7 января превысило 3800 человек.

Правительство Греции издало приказ о гражданской мобилизации, который вступит в силу 12 января и обяжет некоторых частных врачей поддерживать государственную службу здравоохранения в четырех северных регионах, где государственные больницы испытывают острую нехватку кадров.

Отдельные коронавирусные ограничения вновь будут действовать на Австралийской столичной территории, поскольку местные власти Канберры пытаются сдержать распространение COVID-19. С 8 января подача еды и напитков в ресторанах, барах, ночных клубах и других подобных заведениях запрещена, если гости не сидят за столом. Проведение танцев и дискотек также временно приостанавливается. Временно прекращается и оказание плановой медицинской помощи. Отдельные категории операций не будут проводиться в течение шести-восьми недель.

Со вторника, 11 января, все приезжающие на территорию Индии путешественники будут проходить обязательный домашний карантин в течение семи дней. При этом по окончании карантина туристы обязаны будут сдать еще один тест на SARS-CoV-2. Также до посадки в самолет они обязаны будут заполнить онлайн-анкету и указать в ней все посещенные ими за две последние недели страны.

Латвия не входит в так называемые «туры на вакцинацию» для граждан России, так как жестко регулирует вопрос вакцинации иностранных граждан на своей территории. Об этом сообщило Объединение центров здоровья страны VCA. VCA вакцинирует иностранных граждан только в соответствии с процедурами, установленными законодательством Латвии. В стране вакцина против COVID-19 предоставляется бесплатно. Однако иностранные граждане проходят вакцинацию только в исключительных случаях, и в категорию исключений не попадают иностранные туристы.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 16 568 случаев, умерли за сутки 796 пациентов. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 634 603 случаев коронавирусной инфекции, 315 400 умерших и 9 млн 666 161 выписанных (20 449 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 653 042.

За сутки в Украине подтвердили 3195 новых случаев инфицирования коронавирусом Накануне их было более 7 тысяч. С осложнениями от COVID-19 в больницы госпитализировали 1752 человека; 76 больных умерли, в то же время 1942 выздоровели. За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 699 663 человека, из них 3 508 451 выздоровели, 97 164 умерли.

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