COVID-ситуация в мире: Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы

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Сотрудникам как государственного, так и частного сектора в Италии начиная с сегодняшнего дня необходимо предоставлять ковид-сертификат для нахождения на рабочем месте.

В случае допуска к рабочему месту сотрудника без ковид-сертификата и сам работник, и работодатель могут быть оштрафованы. Суммы штрафов варьируются от €400 до €1000, пишет novostipmr.com.

Финляндия откроет для пассажирского железнодорожного сообщения с РФ погранпункт «Вайниккала» на финско-российской границе. Его закрытие ранее было препятствием для возобновления пассажирских перевозок по железной дороге.

Власти Кубы приняли решение смягчить с 15 ноября ряд ограничительных мер для прибывающих в республику. Также будут признаны сертификаты о вакцинации, выданные в других странах.

Филиппины разрешили въезд без карантина для привитых из 49 стран. В зелёный список вошли Китай, Новая Зеландия, Польша, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Сирия и КНДР. Единственной оказавшейся в перечне стран, откуда с 16 по 31 октября въезд на Филиппины запрещён, стала Румыния. Все остальные государства находятся в жёлтом списке. Это означает, что полностью вакцинированным путешественникам из стран данного перечня необходимо быть в карантине до тех пор, пока на пятый день не будет получен отрицательный результат ПЦР-теста. После этого филиппинцы должны пройти пятидневную изоляцию дома, а иностранцы – шестидневный карантин в отеле.

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