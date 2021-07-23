COVID-ситуация в мире: Италия продлила режим ЧС до конца года

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает, что ВОЗ в будущем может рекомендовать странам вводить обязательную вакцинацию. По его словам, чем медленнее в государствах проходят кампании по иммунизации, тем больше появляется штаммов коронавируса.

Правительство Италии приняло решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года. Режим ЧС был объявлен в стране в январе 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. С 6 августа в Италии вводятся «зелёные сертификаты», которые станут служить пропуском на мероприятия в закрытых помещениях, а также в кафе и рестораны. Сертификаты будут получать те, кто сделал прививку от COVID-19 или же сдал отрицательный тест на коронавирус (но он будет действовать только двое суток).

Власти Сингапура ужесточили ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Согласно новым требованиям, заведения общественного питания будут обслуживать клиентов только навынос. Также жителям страны запрещено собираться группами более двух человек, пишет novostipmr.com.

Большинство переболевших COVID-19 сохраняют антитела к коронавирусу более года, сообщили учёные Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии. Также выяснилось, что полученные антитела хуже справляются с новыми штаммами коронавируса.

На Филиппинах подтвердили случаи заражения штаммом коронавируса «дельта». Первые случаи были зафиксированы среди людей, прибывших на Филиппины из-за границы. Однако теперь инфицированных этой разновидностью выявляют в различных регионах страны, включая филиппинскую столицу.

Власти Азербайджана продлили особый режим карантина до 1 сентября. Ранее он действовал до 1 августа. В рамках этого режима в стране до 30 августа по выходным не будет функционировать общественный транспорт, включая метро. Вместе с тем, введённые в конце мая и в июне смягчения режима карантина останутся в силе.

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