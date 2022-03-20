COVID-ситуация в мире: испытания «Спутника М» на детях 6-11 лет начнутся через две недели

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Вакцинация детей 6-11 лет в рамках испытаний вакцины «Спутник М» начнётся через две недели, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат был зарегистрирован в конце 2021 года для детей 12-17 лет.

Назальная вакцина против коронавируса от Центра имени Гамалеи пока будет использоваться в качестве бустерной. Разработчик проверит возможность её применения вместо инъекционного «Спутника V». Александр Гинцбург сообщил, что в экспериментальных опытах назальная вакцина работает против «омикрона».

Периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител – количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека. Согласно исследованию российского научно-технологического университета «Сириус», ревакцинации разными вакцинами и их комбинации работают и могут быть рекомендованы, причем не только против первоначального «уханьского» варианта, но и против возникающих штаммов.

Власти Эквадора приняли решение снять ограничения на работу баров, ресторанов, стадионов и офисов, введенные ранее для предотвращения распространения коронавируса. Теперь эти объекты могут вновь заполняться на 100%. Требование носить маски в общественных местах пока сохраняется.

Совет министров Италии утвердил декрет об ослаблении ограничений, введенных из-за коронавируса. С 1 апреля в стране снимут режим чрезвычайной ситуации, действовавший два года, с 1 мая отменят COVID-сертификаты, пишет ИА «Новости Приднестровья».

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