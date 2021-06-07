COVID-ситуация в мире: Испания начала принимать привитых туристов, а Япония начнёт выдавать паспорта вакцинации

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В Южной Корее начали вакцинацию граждан в возрасте от 60 до 64 лет. На прививки записались 78,8% представителей этой возрастной категории.

В июле в Южной Корее стартует вакцинация для воспитателей детских садов, центров по уходу за детьми, а также учителей первого и второго классов.

Испания начала принимать туристов, полностью привитых от COVID-19. Наравне с вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств, Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Турист, желающий посетить Испанию, предварительно должен предоставить подтверждение о прохождении полного цикла вакцинации как минимум за 14 дней до въезда в страну. Для этого необходимо заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое сгенерирует QR-код. Его путешественник должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля, пишет novostipmr.com.

Япония начнёт выдавать паспорта вакцинации этим летом. На первой стадии документ получат те, кто часто путешествует за границу. Разработку системы паспортов ведёт специальная группа экспертов. Ожидается, что к концу года она будет работать в качестве приложения для мобильных устройств.

Марокко частично возобновляет авиасообщение на фоне улучшения эпидемической ситуации. Данная мера направлена на содействие возвращению на родину марокканцев, проживающих за рубежом.

С сегодняшнего дня в Словакии начинается применение «Спутника V». Вакцинация будет проводиться в регионах страны поэтапно, начиная с Братиславского и Жилинского краёв (север Словакии). Привиться российским препаратом смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

В Израиле с 15 июня разрешат не носить маски во всех помещениях, кроме школ. При этом в Министерстве здравоохранения указали, что ограничения на въезд в Израиль и выезд из страны будут оставаться в силе, а при необходимости будут ужесточены.

В Канаде разработали алгоритм, позволяющий выявить районы со вспышками коронавируса. Для этого учёные используют данные анализа сточных вод. В основе метода лежит работа автоматических датчиков, установленных на люках. Они будут выявлять следы вируса в отходах человеческой жизнедеятельности. По словам учёных, для канализационной системы из 2 тыс. люков потребуется всего 7 датчиков. В случае обнаружения присутствия вируса исследователи системы здравоохранения смогут вручную провести тесты в нескольких люках, чтобы с точностью локализировать вспышку инфекции.

Власти Казахстана c 10 июня будут штрафовать заразившихся коронавирусом, которые намеренно нарушают режим самоизоляции. Административная ответственность для нарушителей составит 87 510 тенге ($204). Нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью мобильного приложения Ashyq, которое предназначено для контроля и анализа сведений по эпидемической ситуации в стране.

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