COVID-ситуация в мире: испанцам разрешили ходить по улицам без масок

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Испания с сегодняшнего дня отменяет обязательное ношение масок на улице при соблюдении дистанции между людьми в 1,5 м. Исключение сделано для членов одной семьи или лиц, проживающих вместе.

Власти Италии разрешили дискотекам и иным танцевально-развлекательным заведениям возобновить работу. Для их посещения нужно будет иметь так называемый «зелёный паспорт». Обладателями документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом за последние 48 часов.

Германия решила ограничить с 29 июня поездки в Россию и Португалию, включив обе страны в список государств с повышенным риском заражения коронавирусом. Въезд из таких зон разрешён немцам и иностранцам, проживающим в Германии, им необходимо будет пройти двухнедельный карантин.

Власти Уганды решили приостановить внутренний туризм из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, въезд иностранцев в республику по-прежнему разрешён, пишет novostipmr.com.

Минздрав России разрешил использовать вакцину «Спутник V» для беременных, у которых есть высокий риск тяжёлого течения заболевания.

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