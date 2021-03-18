COVID-ситуация в мире: Исландия открывается для привитых туристов, а в Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде ряженки

0

С сегодняшнего дня власти Исландии открывают въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Иностранцев не будут тестировать на коронавирус. Разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.

Сотрудники Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, которая будет применяться в виде ферментированного кисломолочного продукта со вкусом ряженки. Для вакцинации достаточно будет выпить препарат по предложенной схеме.

Во Франции и Италии растёт заболеваемость COVID-19. Так, во Франции за минувшие сутки выявили свыше 38,5 тыс. случаев заражения. Это рекордно высокий суточный прирост с ноября 2020 года. Сложная ситуация наблюдается и в Италии. За последние сутки медики выявили там свыше 23 000 новых случаев заражения коронавирусом, пишет novostipmr.com.

В Венгрии зафиксирован антирекорд суточной смертности от COVID-19. За минувшие сутки скончались 195 пациентов.

В Сеуле (Южная Корея) всех иностранных работников обязали сдать COVID-тест. Это касается всех иностранцев, независимо от их визового статуса, а также их нанимателей. В случае отсутствия результатов теста до конца марта нарушителям грозит штраф в размере до $1 760.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.