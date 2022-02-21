COVID-ситуация в мире: Индонезия будет использовать собственную вакцину от коронавируса

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Индонезия к августу планирует начать применять собственную вакцину против коронавируса «Мера пути». В начале февраля стартовал первый этап клинических испытаний, в котором участвуют 90 добровольцев. Второй этап запланирован на март, а в апреле будет третья фаза, которая охватит уже не менее 5 тысяч человек.

Во время испытаний на животных препарат показал эффективность против дельта-штамма на уровне 85%. Вакцина «Мера пути» должна защитить человека от уже существующих штаммов коронавирусной инфекции.

Банковский гигант HSBC со штаб-квартирой в Лондоне пожертвовал 100 млн гонконгских долларов ($12,8 млн) на борьбу со вспышкой коронавирусной инфекции в Гонконге. Эти средства предназначены главным образом для помощи малоимущим семьям, пострадавшим от ковида. Для них будут закупаться наборы для тестирования, лекарства, продукты питания, пишет novostipmr.com.

В Перу более 40% детей от 5 до 11 лет сделали прививку от коронавируса. Власти страны поставили задачу привить 80% несовершеннолетних в этой возрастной группе.

В Словакии 22 февраля отменят режим ЧС, введённый из-за коронавируса. Власти намерены также максимально быстро отменить действующие социальные ограничения.

Минздрав Австрии утвердил правила въезда с тестом на COVID-19. Доступ в страну с 22 февраля разрешат не только с сертификатами о вакцинации или перенесённом COVID-19, но и с отрицательным результатом теста на коронавирус.

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