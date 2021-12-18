COVID-ситуация в мире: индийская вакцина Covovax одобрена ВОЗ

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Экстренное использование вакцины от коронавируса Covovax, производимой Индийским институтом сыворотки по лицензии американской фармакологической компании Novavax, рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Препарат стал девятым по счёту в списке вакцин от COVID-19, одобренных во всём мире.

В ВОЗ также сообщили, что 41 страна в мире не смогла привить от коронавирусной инфекции больше 10% своего населения, а ещё 98 государств достигли показателя в 40% вакцинированных.

Препарат сотровимаб, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, получил регистрационное удостоверение Еврокомиссии для применения в Евросоюзе. Медикамент разработан британской фармкомпанией GSK и американской фирмой Vir Biotechnology. Его могут выписывать взрослым и детям от 12 лет, для которых существует повышенный риск тяжёлого течения COVID-19, но не требуется дополнительный кислород.

В США могут ограничить применение вакцины от коронавируса Johnson&Johnson из-за остающихся проблем с образованием тромбов у привитых.

Власти Южной Кореи на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 значительно ужесточили карантинные ограничения. Невакцинированным гражданам полностью закрыт вход в общественные заведения, а доступ в предприятия общепита допускается исключительно в одиночном режиме (или покупки блюда навынос). Для привитых кафе и рестораны будут работать до 21:00, а концертные залы, кинотеатры и интернет-кафе — до 22:00. В спортивных мероприятиях и концертах на свежем воздухе допускается участие не более 300 человек, пишет novostipmr.com.

Учёные из Великобритании заявили, что переболевшие COVID-19 лица могут в 5 раз чаще повторно заражаться штаммом «омикрон». Как отмечается в исследовании Имперского колледжа Лондона, до появления штамма «омикрон» естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения в течение 6 месяцев – в 85% случаев. Сейчас этот показатель снизился до 19%.

Комендантский час в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также для сдерживания распространения штамма «омикрон» вводят в Ирландии. Новые ограничительные меры вступят в силу с 19 декабря и будут действовать до 30 января. Заведения общепита будут работать только до 20:00, также ограничено число присутствующих на мероприятиях, которые будут проводиться на открытом воздухе. Люди, не получившие вовремя бустерную прививку, должны будут соблюдать режим самоизоляции.

В Дании вводят новые ограничения по борьбе с COVID-19. В стране, в частности, закроют спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры и галереи. Рестораны не будут работать с 23:00 до 05:00, продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 05:00.

В России Центр им. Гамалеи подал патент на формулу вещества, которое может стать основой будущего химиотерапевтического лекарства от COVID-19. Для создания препарата будет применяться молекулярный докинг — метод, который позволяет найти такую молекулу, которая будет наиболее устойчиво связываться с мишенью — частью коронавируса.

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