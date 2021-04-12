COVID-ситуация в мире: Индия вышла на второе место по числу заражений коронавирусом

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В Индии в связи с ухудшением обстановки с COVID-19 ввели запрет на экспорт лекарства, использующегося для лечения коронавируса. Также правительство предпринимает меры по облегчению доступа больниц и пациентов к медикаменту.

Правительство Иордании приняло решение пойти на послабления в действующем из-за пандемии карантинном режиме и позволило подданным посещать дважды в день мечеть в период мусульманского поста в месяц Рамадан. Иорданцам разрешено молиться в мечетях по полчаса в день – на рассвете и на закате дня. При этом поданным придётся добираться до мечетей пешком, а также строго выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Режим усиления мер против распространения коронавируса вступает в силу с 00:00 12 апреля в Токио (Япония), западной префектуре Киото и южной Окинаве. Соответствующее решение правительство Японии приняло на фоне ухудшения эпидемической ситуации в указанных регионах, пишет novostipmr.com.

В Грузии заявили о начале третьей волны коронавируса. В Минздраве сообщили, что в последнее время большинство случаев заражения связаны с распространением британского штамма. Ежедневно в стране регистрируется более 600 случаев инфицирования коронавирусом.

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить через нос или ингаляционно. В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования медикамента у пациентов с коронавирусом. Лекарство называется МИР-19, оно предназначено для профилактики или лечения коронавируса.

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