COVID-ситуация в мире: Индия с 1 мая начнёт прививать граждан «Спутником V», в Португалии смягчают ограничения

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Индия с завтрашнего дня начнёт прививать граждан вакциной «Спутник V». Доступ к препарату будет организован в три этапа: на первом в страну будут поставляться готовые вакцины, на втором – оптом для расфасовки, а на третьем вакцину будут производить индийские компании. Планируемое количество – 850 млн доз в год, однако оно может быть и увеличено.

Франция позволит кафе, барам и ресторанам работать на открытом воздухе в рамках запланированного ослабления мер изоляции начиная со следующего месяца, пишет novostipmr.com.

Чикаго (США) в мае планирует выпустить «вакцинные пропуска», которые привитые жители смогут использовать для посещения мероприятий, в том числе летних концертов. Предстоящий пропуск не является паспортом вакцины или приложением, которое предприятия проверяют перед входом посетителей. Этот документ будет больше похож на городские карточки, которые позволяют жителям покупать товар со скидками или обеспечивают бесплатный вход в музеи. «Вакцинный пропуск» предназначен для стимулирования чикагцев, особенно молодых, к вакцинации против COVID-19

Португалия откроет общую границу с Испанией 1 мая. Это очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Кроме того, все магазины и торговые центры в Португалии смогут работать до 21:00 в будние дни и до 19:00 в выходные и праздники. Рестораны, кафе и кондитерские смогут принимать группы до шести человек внутри помещения и до десяти человек на террасах до 22:30, причём как в будние, так и в выходные дни. С 1 мая также разрешается любая физическая активность на открытом воздухе. При этом удалённая работа остается обязательной до конца года.

Болгария с 1 мая начнет принимать иностранных туристов. Это не коснётся граждан Индии, Бангладеша, Бразилии и африканских государств. Туристы, независимо от гражданства и государства, из которого они приехали, допускаются на территорию при наличии одного из следующих документов: о завершении вакцинации против COVID-19 через 14 дней после введения второй дозы; переболевшие коронавирусом с подтверждённым положительным тестом за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования; с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия.

Таиланд с 1 мая возвращает 14-дневный карантин, который должны пройти все прибывающие в страну граждане. Такая мера связана с ростом численности инфицированных коронавирусом. Получившие разрешение на въезд до 1 мая и прибывшие до 6 мая смогут воспользоваться сокращённым периодом изоляции в 7-10 дней.

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