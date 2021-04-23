COVID-ситуация в мире: Индия обновила антирекорд по суточному количеству заразившихся

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В Индии за минувшие сутки выявили новых 332 730 случаев заражения коронавирусом. Это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд Индия установила днём ранее – 314 835 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 16 263 695 случаев коронавирусной инфекции, умерли 186 920 заразившихся.

Европейский союз готовится к июню ввести цифровой «зелёный сертификат» для передвижения внутри ЕС и подключить к единой системе все страны Евросоюза. Члены ЕС согласовали общие установочные принципы, которые описывают основные технические характеристики внедрения системы «зелёного сертификата», единого для всех стран Союза.

Пик третьей волны эпидемии коронавируса во Франции уже пройден, однако пока власти не спешат снимать большинство карантинных ограничений, пишет novostipmr.com. Данная осторожность продиктована не только ситуацией в самой Франции, но и санитарной обстановкой в соседних странах. Главное послабление – с 3 мая больше не требуется заполнять объяснительную для поездок дальше 10 км от места жительства, снимаются ограничения на поездки между регионами. Однако это касается лишь дневного времени – комендантский час с 19:00 до 06:00 сохраняется на всей территории страны, и правительство вернётся к пересмотру данной меры только в середине мая.

Детские сады и начальные школы возобновят работу во Франции с 26 апреля в условиях ужесточённых санитарных протоколов. Преподаватели должны будут дважды в неделю делать тест на коронавирус, он также станет обязательным для всех учеников старше 15 лет. С 3 мая в классы вернутся учащиеся средних учебных заведений (колледжи и лицеи).

В 16 из 24 провинций Эквадора объявлено чрезвычайное положение, которое будет действовать с 23 апреля по 20 мая. Данное положение подразумевает введение комендантского часа, а также запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины «Спутник V» в Египте.

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