COVID-ситуация в мире: Индия готовится представить первую в мире ДНК-вакцину

0

Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, выяснили эксперты команды приложения ZOE COVID Symptom (используется для наблюдения за симптомами COVID-19). Медики и учёные, проанализировавшие данные приложения, пришли к выводу, что появление сыпи можно считать «четвёртым и ключевым признаком» нового штамма.

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что в городе Сиане китайской провинции Шэньси зарегистрировано 155 новых внутренних случаев инфицирования COVID-19. Чтобы не допустить обширного распространения ковида, из Сианя отменили все внутренние авиарейсы, сократили число поездов и междугороднего автотранспорта. Жители города не должны покидать дома. А за продуктами и товарами первой необходимости можно отправиться в магазин только одному человеку в семье один раз в 2 дня.

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сократил с десяти до пяти суток рекомендованный срок самоизоляции при заражении коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма SARS-CoV-2.

Правительства Франции и Греции решили усилить меры борьбы против коронавируса из-за распространения штамма омикрон. В обеих странах в настоящее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако карантинные ограничения заработают после Нового года. Во Франции они в большинстве будут касаться массовых мероприятий, а в Греции – работы ночных развлекательных заведений.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ожидает, что закон о введении вакцинного пропуска вступит в силу 15 января. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о возможности рекомендации населению четвёртой дозы вакцины от коронавируса. Темпы распространения коронавируса во Франции могут превысить в начале следующего года планку в четверть миллиона новых случаев в сутки.

В Берлине с 28 декабря ужесточили социальные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Жёсткие ограничения для непривитых сохранятся. Присутствие на работе, пользование общественным транспортом возможно только для привитых, переболевших или сдавших в течение 24 часов тест на коронавирус. Ещё более строгие правила действуют в розничной торговле, кино и театрах. Доступ имеют только привитые и переболевшие, пишет novostipmr.com.

Индия в январе начнёт вакцинировать от COVID подростков старше 15 лет. Об этом рассказал премьер Нарендра Моди. Он также сообщил, что в Индии скоро представят назальную вакцину от коронавируса и первую в мире ДНК-вакцину. В Индии полностью вакцинирован 61% взрослого населения.

Израиль ввёл дополнительные ограничения на работу ТЦ из-за омикрон-штамма. Вновь введены лимиты по количеству посетителей, вход в магазины площадью более 100 кв. м возможен только после предъявления зелёного пропуска.

В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей от 5 до 12 лет. В общей сложности на территории города-государства открыты 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день. При этом в Минздраве пояснили, что пока нет планов введения ограничений для невакцинированных детей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.