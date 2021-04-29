COVID-ситуация в мире: Индии усиленно помогают в борьбе с пандемией, в России разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус

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В последние недели в Индии сильно ухудшилась ситуация с коронавирусом: ежедневно в стране регистрируют свыше 300 тыс. случаев заражения и несколько тысяч смертей от COVID-19. На данный момент Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших. Всего за время пандемии здесь зарегистрировано почти 18 млн случаев коронавируса, скончались более 201 тыс. человек.

В связи с этим в Индию двумя бортами МЧС России были направлены 22 тонны гуманитарного груза для борьбы с коронавирусом. В составе груза – кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

США в ближайшие дни также направят в Индию помощь для борьбы с распространением COVID-19, пишет novostipmr.com.

Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины «Спутник V» в год. Производственный процесс развернётся в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску вакцины эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.

Турция подписала контракт на поставку вакцины «Спутник V». Первая партия будет в мае.

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) зарегистрирует лекарство от коронавируса «МИР-19» и планирует создать новый экспресс-тест к концу лета. Если высокая эффективность этого ингаляционного препарата будет доказана в рамках клинических испытаний, то планируется создать ещё две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики. Это лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек контактировал с заражённым коронавирусом.

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