COVID-ситуация в мире: Греция ввела жёсткие ограничения для непривитых

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Греция ввела серьёзные ограничения для непривитых от коронавируса местных жителей и путешественников. До 31 марта 2022 года гражданам, у которых отсутствуют справки о вакцинации или перенесённом в последние шесть месяцев COVID-19, запрещено посещать рестораны и кафе без веранд, стадионы и развлекательные центры. Кроме того, пишет novostipmr.com, ограничительные меры охватывают и общественный транспорт.

Власти Чили (Южная Америка) откроют границы для вакцинированных иностранцев с 1 октября. Для въезда иностранцам нужно предварительно получить одобрение сертификата о вакцинации. Кроме того, все въезжающие должны будут соблюдать пятидневный карантин. Им также нужно будет в течение 14 дней сообщать данные о своём здоровье и местонахождении.

Столица Таиланда Бангкок откроется для въезда полностью вакцинированных иностранных туристов без необходимости прохождения 14-дневного карантина с 15 октября.

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