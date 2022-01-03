COVID-ситуация в мире: глава ВОЗ назвал условия для окончания пандемии в 2022 году

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Пандемия коронавируса COVID-19 может закончиться в 2022 году, но только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что вакцинация уже помогла спасти миллионы жизней и в ближайшем будущем может дать человечеству шанс поставить точку в борьбе с опасной инфекцией, но лидерам богатых стран необходимо подумать о тех людях, которые до сих пор не имеют доступа к плановой вакцинации.

Ранее сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал завершение острой фазы пандемии коронавируса в 2022 году. По мнению бизнесмена, в 2021 году мир стал ближе к привычному состоянию благодаря вакцинации.

В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса, дающую пожизненный иммунитет. Ученые взяли за основу вакцину против оспы. Клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.

Штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, однако его клинические последствия менее опасны по сравнению с другими разновидностями вируса. Это следует из исследования ученых Ливерпульского университета (Великобритания). Отмечается, что антигенное отличие «омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса говорит о том, что нужно изменить уже существующие вакцины от нового заболевания для того, чтобы смягчить негативное влияние от высокой трансмиссивности варианта.

Вопреки запрету на массовые собрания тысячи людей накануне вышли на улицы Амстердама в знак протеста против антиковидных ограничений. В некоторых случаях стычек с полицией избежать не удалось. С 19 декабря в Нидерландах введены самые строгие ограничения в Европе из-за распространения штамма «омикрон». До 14 января в стране действует пятый по счету локдаун, закрыты школы, рестораны, бары, магазины не первой необходимости, театры, кинотеатры и музеи.

Власти Кипра изменили правила въезда для иностранных туристов. Перед въездом на Кипр путешественник должен сделать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до вылета. Второй тест придется сдать сразу по прибытии в страну. Через 72 часа после въезда на Кипр также нужно сделать экспресс-тест на антиген. Новые правила вступают в силу с 4 января и будут действовать до 15 января 2022 года. Тесты будут требовать у всех — привитых и не привитых.

Советник Минздрава Италии призвал ужесточить ограничения для непривитых. Вальтер Риччарди считает, что необходимо распространить действие «супер-ковид-сертификата», выдаваемого на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании, на все сферы деятельности.

При необходимости в России смогут наладить выпуск иностранных вакцин от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В то же время принимать решение о производстве иностранных вакцин должен Минздрав, подчеркнул министр.

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