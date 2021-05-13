COVID-ситуация в мире: Германия смягчит правила въезда для привитых и переболевших, в Сан-Марино предложат туристам российскую вакцину

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В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели. Саммит ЕС ещё в начале года принял решение о необходимости ввести единый цифровой паспорт вакцинации, различные страны-члены ЕС справляются с этой задачей с разной скоростью. Предполагается, что паспорт для граждан Германии будет доступен в качестве приложения на смартфоне.

Правительство Германии ослабит карантинные ограничения для въезжающих в страну. Тем, кто уже переболел COVID-19 или привился от инфекции, разрешат не проходить тесты при въезде в страну. Также им не потребуется соблюдать карантин, передаёт novostipmr.com.

Японское правительство намерено завершить вакцинацию против COVID-19 всех спортсменов, представляющих принимающую страну на летних Олимпийских играх в Токио. Это произойдёт в конце июня. Также Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Непала и Пакистана.

Сан-Марино предложит туристам вакцинироваться «Спутником V». Министр туризма отметил, что благодаря российскому препарату там смогут запустить кампанию по вакцинному туризму.

Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии. План кампании готов, с 17 мая можем его запустить, – отметил он.

Также министр пояснил, что вакцинироваться двумя дозами желающие туристы смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино. Первую дозу нужно получить в первую неделю.

Власти Италии намерены постепенно наращивать авиасообщение с другими странами, частично прерванное и сократившееся из-за пандемии, благодаря тестированию на коронавирус пассажиров.

Туристы, уезжающие из Черногории, смогут бесплатно сдать там тест на коронавирус, если в их стране действует такое требование.

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