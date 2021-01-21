COVID-ситуация в мире: Германия планирует закрыть границы, а Голландия введёт комендантский час

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Общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 97 353 873. Первое место в этом списке занимают США (24 998 975 человек). Выздоровели по всему миру почти 70 миллионов человек.

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил закрытия границ Германии с соседними странами, если их власти в ближайшее время не предпримут более эффективных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Правительство Голландии планирует ввести комендантский час в стране, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Мера может вступить в силу с 22 января. Комендантский час будет действовать с 20.30 до 4.30 по местному времени.

Новый президент США Джозеф Байден после вступления в должность подписал указ об обязательном ношении масок на территории федеральных учреждений на протяжении следующих 100 дней.

Канада продлила запрет на необязательные поездки в страну до 21 февраля. Эта мера действует с марта 2020 года. Тем, чьи поездки не попадают в категорию необязательных, необходимо провести в карантине 14 дней после прибытия.

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение вакцины «Спутник V». Она зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований препарата в России и всесторонней его оценки экспертами в Венгрии. Вслед за Венгрией использование на своей территории российской вакцины одобрили Объединенные Арабские Эмираты. Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

За сутки в России выявили 21 887 случаев заражения коронавирусом. Умерли 612 пациентов, вылечились почти 27 тысяч. Московские власти разрешили с 22 января увеличить максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах до 50% от общей вместимости. Кроме этого, к обычному режиму возвращаются учебные заведения, спортшколы и детские досуговые учреждения. Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение массовых мероприятий.

В Украине зафиксировано 5583 новых случая коронавируса. Скончался 241 человек, выздоровели 13 981. Украина получит 2,5 млрд гривен от Всемирного банка на закупку вакцины против коронавируса. Переговоры украинского правительства с руководством ВБ об этом продолжаются с декабря.

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