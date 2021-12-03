COVID-ситуация в мире: Германия планирует локдаун для непривитых

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Власти Германии договорились ограничить для непривитых доступ на культурные и развлекательные мероприятия, а также в магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Эта мера не будет распространяться на аптеки и супермаркеты. Будут отменены массовые мероприятия численностью более 30 тысяч человек.

Вопрос введения в Германии обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции будет рассмотрен бундестагом к февралю 2022 года. Как заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, федеральное правительство и власти немецких регионов попросят Совет по вопросам этики разработать соответствующие рекомендации до конца 2021 года.

Президент США Джо Байден представил новый план противостояния COVID-19 в связи с появлением и распространением нового штамма «омикрон». Меры, рассчитанные на зимний период, в частности, предполагают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где можно будет не только привиться, но и пройти необходимое тестирование, пишет novostipmr.com.

Для ревакцинации пациентов с прививками Pfizer и AstraZeneca одобрили шесть вакцин, сообщает медицинское издание Lancet. Это в том числе препараты Moderna, CureVac, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Правительство Японии из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон» приостановило действие выданных недавно въездных виз. Ужесточение въездных ограничений привело к ситуации, когда въезд в страну разрешается только японским гражданам, иностранцам, которые постоянно проживают в Японии и имеют долгосрочные визы, а также дипломатам.

На сегодняшний день в Испании нет необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом заявила испанский министр здравоохранения Каролина Дариас. Она напомнила, что в Испании один из наиболее высоких в мире уровней вакцинации от COVID-19, так как в стране на добровольной основе полностью привито свыше 90% населения в возрасте старше 12 лет.

Министерство транспорта РФ отказалось от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билета на самолет. Показывать их нужно будет только перед регистрацией на рейс.

В России со 2 декабря вступило в силу требование о двухнедельном карантине для всех приезжающих из ЮАР и соседних государств из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.

Кабинет министров Украины принял решение с 3 декабря закрыть въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства из ряда стран, где зафиксировано распространение нового штамма коронавируса «омикрон». В списке Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Королевство Лесото, Королевство Эсвати.

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