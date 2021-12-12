COVID-ситуация в мире: Франция приближается к пику пятой волны пандемии

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Более 269,7 млн человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 49,884 млн человек.

Заболеваемость COVID-19 во Франции остаётся на высоком уровне, данные говорят о том, что страна приближается к пику пятой волны эпидемии. В начале этой недели медицинские службы зафиксировали более 70 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. В то же время на протяжении последних 10 дней власти фиксируют снижение темпов роста заболеваемости. Глава Минздрава заверил, что власти не рассматривают сейчас вариант с объявлением нового режима самоизоляции и в большой степени этому способствовало то, что большое число французов прошли вакцинацию, передаёт novostipmr.com.

Венесуэла получила первые партии вакцины «Спутник Лайт». Второй борт с препаратом приземлился в Каракасе.

Суд в Бразилии постановил требовать от въезжающих в страну ковид-паспорт. В случае его отсутствия они должны будут по прибытии в конечный пункт провести в карантине пять дней, после чего сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора и лабораторией вылетел в ЮАР. Рейс выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина.

В Ливане проходит кампания по массовой вакцинации от коронавируса. К кампании подключились 26 медучреждений по всей стране. Они продлятся нынешние выходные.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 29 929 (всего у 10 016 896) жителей страны, вылечились 31 391 (8 741 355), летальных исходов 1132 (289 483). Более 2,4 млн жителей Петербурга завершили вакцинацию от коронавируса. Пункты вакцинации в городе будут работать во время новогодних каникул.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5275 (3 559 092) человек, зафиксировано 238 (91 027) летальных случаев, 11 626 (3 195 913) пациентов выздоровели. Всемирный банк предоставит Украине $150 млн на вакцинацию от COVID-19. По данным Всемирного банка, $120 млн дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

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